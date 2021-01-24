По сериалу «Острые козырьки» снимут художественный фильм
Создатели сериала британского «Острые козырьки», которые анонсировали закрытие проекта после шестого сезона, заявили, что снимут одноименный художественный фильм. Эти разъяснения опубликовал портал Deadline.
Какая именно история ляжет в основу фильма, не уточняется. Предположительно, история затронет период перед началом Второй мировой, сообщает Российская газета».
Также отмечается, что создатели «Остры х козырьков» могут не ограничиться новым фильмом и создадут другие проекты. Уже проведены несколько исторических исследований об реальной банде «Острых козырьков», создана компьютерная игра, в Британии состоялся тематический фестиваль. В числе невероятных идей обсуждаются варианты создания мюзикла и даже балета.
Напомним, в 2018 году «Острые козырьки» был назван лучшим британским сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главную роль в телешоу сыграл актер Киллиан Мерфи.
Сериал вышел на экраны в 2013 году. В нем рассказывается история войн между преступными кланами Бирмингема в 1920-х годах.
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