По сериалу «Острые козырьки» снимут художественный фильм

Какая именно история ляжет в основу фильма, не уточняется. Предположительно, история затронет период перед началом Второй мировой, сообщает Российская газета».

Также отмечается, что создатели «Остры х козырьков» могут не ограничиться новым фильмом и создадут другие проекты. Уже проведены несколько исторических исследований об реальной банде «Острых козырьков», создана компьютерная игра, в Британии состоялся тематический фестиваль. В числе невероятных идей обсуждаются варианты создания мюзикла и даже балета.

Напомним, в 2018 году «Острые козырьки» был назван лучшим британским сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главную роль в телешоу сыграл актер Киллиан Мерфи.

Сериал вышел на экраны в 2013 году. В нем рассказывается история войн между преступными кланами Бирмингема в 1920-х годах.

