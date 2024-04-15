«Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России в четвертый уикенд подряд

Музыкальное фэнтези заработало за выходные 93,1 млн рублей, с начала проката — 936,5 млн. «Летучий корабль» стал лидером кинопроката по итогам уикенда в четвертый раз подряд.

Вторым по популярности в кинотеатрах стал боевик Алекса Гарленда «Падение империи» со сборами 55,6 млн рублей. За ним следуют «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда (без России и Белоруссии) с 26,6 млн рублей (общие сборы — 199,7 млн), «Артур, ты король» Саймона Селлана Джоунса с 21,5 млн (всего 71,3 млн). Замыкает топ «Манкимэн» Дева Пателя, заработавший за выходные 19,9 млн рублей.

