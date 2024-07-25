Певица Шер выпустит мемуары
Американская певица и актриса Шер анонсировала выпуск мемуаров. Как пишет New Musical Express, в них она пообещала рассказать интимные подробности своей жизни и карьеры.
По словам Шер, мемуары будут состоять из двух частей, так как её жизнь «слишком необъятная для одной книги».
Первая книга «Cher: The Memoir, Part One» выйдет 19 ноября 2024 годв, а вторая - в 2025 году.
«В первой части Шер, с присущей ей честностью и юмором, раскроет правдивую историю своей необыкновенной жизни и карьеры с детства до разрыва с Сонни Боно», - говорится в аннотации.
Ранее американская певица Бритни Спирс благодаря своим мемуарам под названием «Женщина во мне» увеличила своё состояние на десятки миллионов долларов, сообщает 360.ru.
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