Крош и Ёжик на высоте: «Смешарики» поздравили москвичей с Днём анимации
Девять главных героев сериала «Смешарики» 28 октября появились на фасаде Останкинской башни в Москве. Таким образом они поздравили всех поклонников с Международным днём анимации.
В самой телебашне было представлено красочное шоу, приуроченное к 20-летию анимационного проекта, а всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с любимыми Смешариками и получить памятные подарки.
Продюсер проекта «Смешарики» Татьяна Павлова поблагодарила всех, кто на протяжении двух десятилетий следит за приключениями героев сериала, и пообещала новые проекты.
«Спешу порадовать всех поклонников – Смешарики продолжаются! Впереди у нас много задумок и проектов, о которых мы скоро сможем рассказать. У наших персонажей большое будущее», - сказала она.
Первая серия анимационного сериала «Смешарики» вышла в эфир в 2003 году. За 20 лет студия «Петербург» выпустила более 600 серий о приключениях круглых героев, а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира.
Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крош и Ёжик на высоте: «Смешарики» поздравили москвичей с Днём анимации
- «Профессор из Тунхи»: Саратовец Михаил Краснов стал мэром города в Колумбии
- Журова заявила, что больше не получает удовольствия от конькобежного спорта
- Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow
- Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
- Известного барда обманули на 750 тысяч рублей с помощью приложения для телефона
- Собянин: Благоустройство парка «Яуза» выполнено приблизительно на 90%
- На Кубани футболист любительской лиги нокаутировал судью за жёлтую карточку
- Кремль впервые отреагировал на беспорядки в Махачкале
- Группа «ЧАЙФ» выпустила симфонический альбом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru