Крош и Ёжик на высоте: «Смешарики» поздравили москвичей с Днём анимации

Девять главных героев сериала «Смешарики» 28 октября появились на фасаде Останкинской башни в Москве. Таким образом они поздравили всех поклонников с Международным днём анимации.

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В самой телебашне было представлено красочное шоу, приуроченное к 20-летию анимационного проекта, а всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с любимыми Смешариками и получить памятные подарки.

Продюсер проекта «Смешарики» Татьяна Павлова поблагодарила всех, кто на протяжении двух десятилетий следит за приключениями героев сериала, и пообещала новые проекты.

«Спешу порадовать всех поклонников – Смешарики продолжаются! Впереди у нас много задумок и проектов, о которых мы скоро сможем рассказать. У наших персонажей большое будущее», - сказала она.

Первая серия анимационного сериала «Смешарики» вышла в эфир в 2003 году. За 20 лет студия «Петербург» выпустила более 600 серий о приключениях круглых героев, а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира.

Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГК «Рики»
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