Крош и Ёжик на высоте: «Смешарики» поздравили москвичей с Днём анимации

В самой телебашне было представлено красочное шоу, приуроченное к 20-летию анимационного проекта, а всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с любимыми Смешариками и получить памятные подарки.

Продюсер проекта «Смешарики» Татьяна Павлова поблагодарила всех, кто на протяжении двух десятилетий следит за приключениями героев сериала, и пообещала новые проекты.

«Спешу порадовать всех поклонников – Смешарики продолжаются! Впереди у нас много задумок и проектов, о которых мы скоро сможем рассказать. У наших персонажей большое будущее», - сказала она.

Первая серия анимационного сериала «Смешарики» вышла в эфир в 2003 году. За 20 лет студия «Петербург» выпустила более 600 серий о приключениях круглых героев, а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира.

Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

