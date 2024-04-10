Студия Михалкова в конце весны начнет съемки фильма о Петре I
10 апреля 202420:51
Съемки фильма «Рождение империи» о правлении Петра I начнутся в конце весны, пишет ТАСС со ссылкой на главу «Студии ТРИТЭ» Никиту Михалкова.
Картина получит поддержку Фонда кино. «Рождение империи» вошло в число девяти национальных фильмов - лидеров отечественного кинопроизводства.
Лента охватит период с 1698 по 1709 годы. Режиссером выступит Андрей Кравчук («Викинг», «Союз спасения»). Михалков станет продюсером.
Ранее Михалков пожаловался на катастрофически низкий актерский уровень в России и за рубежом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru