В Крыму пройдут «Большие гастроли» театра Никиты Михалкова
Гастроли центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова пройдут в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«С 12 по 24 марта 2024 года состоятся "Большие гастроли" нашего театра, приуроченные к 10-й годовщине со дня возвращения Крыма в Россию», — отметили в центре.
В рамках гастролей пройдут показы спектаклей «12» во дворце культуры «Корабел», в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе и Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского. Кроме того, театр Михалкова представит на площадках в Керчи, Симферополе и Севастополе спектакль «И Вас с наступающим...».
Ранее Большой и Мариинский театры впервые с 2005 года провели обменные гастроли. Их приурочили к празднованию 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru