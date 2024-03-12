В Крыму пройдут «Большие гастроли» театра Никиты Михалкова

«С 12 по 24 марта 2024 года состоятся "Большие гастроли" нашего театра, приуроченные к 10-й годовщине со дня возвращения Крыма в Россию», — отметили в центре.

В рамках гастролей пройдут показы спектаклей «12» во дворце культуры «Корабел», в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе и Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского. Кроме того, театр Михалкова представит на площадках в Керчи, Симферополе и Севастополе спектакль «И Вас с наступающим...».

Ранее Большой и Мариинский театры впервые с 2005 года провели обменные гастроли. Их приурочили к празднованию 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, отмечает телеканал «360».

