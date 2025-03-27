Кинокомпания Marvel объявила о старте съемок фильма «Мстители: Судный день»

Также были раскрыты некоторые герои новой истории. В частности, на экране появятся Тор и Женщина-невидимка, которых сыграли Крис Хемсворт и Ванесса Кирби, соответственно. Плюс новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки, и Зимний солдат, роль которого досталась Себастиану Стэну.

Кроме того, в ленте будут задействованы Ченнинг Татум (Гамбит), Летиша Райт (Чёрная пантера), Пол Радд (Человек-муравей). Появятся и Люди Х: Патрик Стюарт (Профессор Икс), Иэн Маккеллен (Магнето), Алан Камминг (Ночной Змей), Ребекка Ромейн (Мистик), Джеймс Марсден (Циклоп).

Ранее стало известно, что главным злодеем ленты «Мстители: Судный день» станет Доктор Дум, роль которого исполнит Роберт Дауни-младший, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

