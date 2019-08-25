Студия Disney опубликовал первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Стервелла Де Виль снята на первом плане фотографии со съемок приквела мультфильма «101 далматинец» студии Disney. Кадр из фильма «Стервелла» опубликован на официальной странице в твиттере.

Главную героиню сыграет актриса Эмма Стоун. Действие развернется в 1970-е, когда в жизни Стервеллы Де Виль еще не было человека, который ее изменил.

Планируется, что фильм выйдет в прокат 28 мая 2021 года.

Ранее кинокритик Давид Шнейдшеров рассказал НСН, как новый ремейк от Disney возглавил российский кинопрокат.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: Walt Disney Studios ‏
ТЕГИ:Мультфильм

NSN logoНСН