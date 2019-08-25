Студия Disney опубликовал первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
25 августа19:04
Стервелла Де Виль снята на первом плане фотографии со съемок приквела мультфильма «101 далматинец» студии Disney. Кадр из фильма «Стервелла» опубликован на официальной странице в твиттере.
Главную героиню сыграет актриса Эмма Стоун. Действие развернется в 1970-е, когда в жизни Стервеллы Де Виль еще не было человека, который ее изменил.
Планируется, что фильм выйдет в прокат 28 мая 2021 года.
Ранее кинокритик Давид Шнейдшеров рассказал НСН, как новый ремейк от Disney возглавил российский кинопрокат.
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Фото: Walt Disney Studios
ТЕГИ:Мультфильм
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