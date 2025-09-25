Сценарист фильма о «Секторе Газа» опроверг «наркотическую версию» смерти Хоя

Сценарист биографической ленты о группе «Сектор Газа» Дмитрий Богословский заявил в интервью NEWS.ru, что лидер коллектива Юрий Хой за полтора месяца до смерти полностью отказался от наркотиков и намеревался лечиться в Крыму.

По его словам, популярная версия о том, что артист скончался из-за передозировки, «не имеет ничего общего с действительностью».