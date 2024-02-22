«Сценарий готов»: Марк Уолберг рассказал о продолжении фильма «Анчартед»

В интервью ScreenRant артист, сыгравший в первом фильме партнёра главного героя, заявил, что ему уже позвонили и призвали вновь отращивать усы, которые носил его персонаж.

«Я не могу отрастить настоящую бороду и усы, но они сказали: «Начинай отращивать усы. Это займёт некоторое время». Мне было бы интересно посмотреть, куда нас заведёт новое приключение», - заключил Уолберг.

Первый фильм «Анчартед: На картах не значится» вышел в 2022 году. Главную роль в картине, получившей много положительных отзывов, сыграл Том Холланд. Также в ленте снялись Антонио Бандерас, София Али, Тати Габриэль и Стивен Уоддингтон.

Ранее администрация онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» заявила, что команда «Метода» продолжит работу над сериалом, выход третьего сезона планируется на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

