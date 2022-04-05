Фильм «Анчартед» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в России
Американский фильм «Анчартед: На картах не значится» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в российском прокате. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС.
Сборы картины в России составили 1,368 миллиардов рублей.
До этого лидером рейтинга самых успешных с финансовой точки зрения экранизаций видеоигр в РФ стал фильм «Варкрафт», который вышел в прокат в 2016 году. В России кассовые сборы картины составили 1,307 миллиардов рублей.
Прокат «Анчартед» с Марком Уолбергом и Томом Холландом в главных ролях в России должен был завершиться 6 апреля. При этом компания-прокатчик Sony решила продлить его, несмотря на решение об остановке показов всех своих проектов на территории РФ.
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