Сцена мирит. Джазовая вокалистка Ростоцкая рассказала о личной жизни
Джазовая вокалистка, автор текстов и музыкальных аранжировок Алина Ростоцкая рассказала, каково быть замужем за гитаристом.
В программе Мариям Мерабовой «Вечерний Джайв» на радио Jazz слушателям станции и читателям НСН Алина Ростоцкая рассказала, как уживаются под одной крышей двое музыкантов.
Джазовая певица замужем за гитаристом Максимом Шибиным. «Ссоры возникают только, когда мы вместе садимся писать ноты», - призналась Ростоцкая.
По словам певицы, Шибин учит ее правильно записывать музыку.
В ходе беседы ведущая вспомнила рассказы Галины Вишневской о ссорах с ее мужем Мстиславом Ростроповичем, когда дома супруги ругались и в полной тишине ехали на концерт, но стоило им подняться на сцену, как она их примиряла.
«Да, сцена мирит, и музыка всегда сглаживает все ссоры», – отметила Ростоцкая .
В 2016 году Алина Ростоцкая выпустила дебютный альбом «FLOW», также артистка занимается авторским проектом Motilda, в котором органично сочетаются элементы инди, поп, электроники и джаза.
Полную версию беседы Мариам Мерабовой и Алины Ростоцкой можно послушать на сайте радио Jazz в подкастах.
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