Григорий Верник признался в любви к сериалу «Первый номер» с участием его отца
Актер Григорий Верник признался в интервью «Газете.Ru», что его «зацепил» сериал «Первый номер», в котором снялся его отец Игорь Верник (напомним, премьера ленты состоялась 30 ноября).
Григорий Верник назвал новый сериал «крутой и сложной историей» и добавил, что ему нравится стиль режиссера картины Клима Козинского. «Интересно, куда это все вырулит, как будет соединяться. Но это точно следует посмотреть», — поделился артист.
Понравился сериал и возлюбленной Верника-младшего, актрисе Полине Денисовой. Она также назвала ленту неожиданно заинтриговывающей.
Помимо Игоря Верника, в картине также появились актеры Евгений Цыганов (сыграл главную роль), Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие актеры. Проект, повествующий о судьбе погрязшего в кредитах бывшего писателя Константина Иноземцева, которому предложили издавать глянцевый журнал, будет показан в онлайн-кинотеатре KION.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева не появится во втором сезоне сериала «Монастырь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru