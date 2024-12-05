Григорий Верник признался в любви к сериалу «Первый номер» с участием его отца

Актер Григорий Верник признался в интервью «Газете.Ru», что его «зацепил» сериал «Первый номер», в котором снялся его отец Игорь Верник (напомним, премьера ленты состоялась 30 ноября).

Григорий Верник назвал новый сериал «крутой и сложной историей» и добавил, что ему нравится стиль режиссера картины Клима Козинского. «Интересно, куда это все вырулит, как будет соединяться. Но это точно следует посмотреть», — поделился артист.

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Понравился сериал и возлюбленной Верника-младшего, актрисе Полине Денисовой. Она также назвала ленту неожиданно заинтриговывающей.

Помимо Игоря Верника, в картине также появились актеры Евгений Цыганов (сыграл главную роль), Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие актеры. Проект, повествующий о судьбе погрязшего в кредитах бывшего писателя Константина Иноземцева, которому предложили издавать глянцевый журнал, будет показан в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева не появится во втором сезоне сериала «Монастырь».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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