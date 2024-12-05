Григорий Верник признался в любви к сериалу «Первый номер» с участием его отца

Понравился сериал и возлюбленной Верника-младшего, актрисе Полине Денисовой. Она также назвала ленту неожиданно заинтриговывающей.

Помимо Игоря Верника, в картине также появились актеры Евгений Цыганов (сыграл главную роль), Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие актеры. Проект, повествующий о судьбе погрязшего в кредитах бывшего писателя Константина Иноземцева, которому предложили издавать глянцевый журнал, будет показан в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева не появится во втором сезоне сериала «Монастырь».

