Страны БРИКС и СНГ примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»

Государства-участники БРИКС и СНГ присоединятся к «Ночи кино», которая пройдёт в этом году 24 августа. Всего в акции примут участие 14 стран вметс с Россией, сообщили в министерстве культуры РФ.

Акцию проведёт Роскино при содействии Фонда кино и министерства иностранных дел РФ. Мероприятие уже в девятый раз, по традиции, будет проведено по случаю Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

Как отметила глава Минкультуры Ольга Любимова, акция собирает перед экранами всю Россию - от Калининграда до Владивостока. Кинокартины будут демонстрироваться в посольствах, культурных центрах, на других площадках.