Страны БРИКС и СНГ примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»
Государства-участники БРИКС и СНГ присоединятся к «Ночи кино», которая пройдёт в этом году 24 августа. Всего в акции примут участие 14 стран вметс с Россией, сообщили в министерстве культуры РФ.
Акцию проведёт Роскино при содействии Фонда кино и министерства иностранных дел РФ. Мероприятие уже в девятый раз, по традиции, будет проведено по случаю Дня российского кино, который отмечается 27 августа.
Как отметила глава Минкультуры Ольга Любимова, акция собирает перед экранами всю Россию - от Калининграда до Владивостока. Кинокартины будут демонстрироваться в посольствах, культурных центрах, на других площадках.
В частности, киносеансы пройдут в заграничных учреждениях России в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Армении, в других странах. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности показы фильмов пройдут на более чем пяти тысячах площадок в России и за границей.
Среди самых ярких картин нынешней акции - фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» режиссёра Александра Андрющенко по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва, фэнтезийная сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Вход на все показы в рамках «Ночи кино» - свободный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru