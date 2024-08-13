Страны БРИКС и СНГ примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»

Государства-участники БРИКС и СНГ присоединятся к «Ночи кино», которая пройдёт в этом году 24 августа. Всего в акции примут участие 14 стран вметс с Россией, сообщили в министерстве культуры РФ.

Акцию проведёт Роскино при содействии Фонда кино и министерства иностранных дел РФ. Мероприятие уже в девятый раз, по традиции, будет проведено по случаю Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

Как отметила глава Минкультуры Ольга Любимова, акция собирает перед экранами всю Россию - от Калининграда до Владивостока. Кинокартины будут демонстрироваться в посольствах, культурных центрах, на других площадках.

Историческую драму «Падение короны» покажут в России

В частности, киносеансы пройдут в заграничных учреждениях России в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Армении, в других странах. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности показы фильмов пройдут на более чем пяти тысячах площадок в России и за границей.

Среди самых ярких картин нынешней акции - фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» режиссёра Александра Андрющенко по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва, фэнтезийная сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Вход на все показы в рамках «Ночи кино» - свободный.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: www.culture.ru
ТЕГИ:БриксАкцияКино

Горячие новости

Все новости

партнеры