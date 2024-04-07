Стоянов признался, что «послал» Михалкова по телефону

По словам Стоянова, будучи на даче он получил звонок от человека с незнакомым голосом. Собеседник представился Михалковым.

Актер подумал, что это розыгрыш и «послал» звонившего. Позже Михалков снова связался со Стояновым, однако он попросил режиссера подтвердить личность, исполнив песню из кинофильма «Я шагаю по Москве».

Михалков согласился, после чего Стоянов узнал его. Артист отметил, что режиссер предлагал ему принять участие в церемонии вручения премии «Золотой орел».

Ранее Стоянов рассказал, что во время пандемии увлекся столярным делом, передает «Радиоточка НСН».

