Стоянов признался, что ему никогда не нравились первые выпуски «Городка»

Актер признался, что ему не нравятся первые серии, но уничтожить их нельзя, поскольку начальные выпуски стали частью истории.

«Но смотреть их не надо», - добавил Стоянов.

По словам актера, в «Городке» ему неоднократно приходилось выступать в женских образах, но удовольствия он от этого не получал.

В конце февраля в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера российской комедии «Артист с большой дороги» со Стояновым в главной роли. Картина повествует о воре-рецидивисте, которому приходится перевоплотиться в няню для собственных внуков, отмечает «Радиоточка НСН».

