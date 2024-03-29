Стоянов признался, что ему никогда не нравились первые выпуски «Городка»
Народный артист России Юрий Стоянов посоветовал не смотреть первые выпуски юмористической программы «Городок». Свое мнение он высказал в беседе с издание WomanHit.
Актер признался, что ему не нравятся первые серии, но уничтожить их нельзя, поскольку начальные выпуски стали частью истории.
«Но смотреть их не надо», - добавил Стоянов.
По словам актера, в «Городке» ему неоднократно приходилось выступать в женских образах, но удовольствия он от этого не получал.
В конце февраля в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера российской комедии «Артист с большой дороги» со Стояновым в главной роли. Картина повествует о воре-рецидивисте, которому приходится перевоплотиться в няню для собственных внуков, отмечает «Радиоточка НСН».
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