Стоянов опроверг сообщения о своей госпитализации
5 сентября 202312:04
Актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом артист рассказал в беседе с RT.
Ранее СМИ сообщили, что 66-летний Стоянов якобы попал в больницу из-за жалоб на головные боли, и у него диагностировали гипертонию.
Как отметил актер, он приехал в медучреждение, чтобы планово сдать анализы, в том числе общий анализ крови, и пройти проверку давления.
«Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью», — заявил Стоянов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru