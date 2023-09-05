Стоянов опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом артист рассказал в беседе с RT.

СМИ: Юрий Стоянов госпитализирован с гипертонией

Ранее СМИ сообщили, что 66-летний Стоянов якобы попал в больницу из-за жалоб на головные боли, и у него диагностировали гипертонию.

Как отметил актер, он приехал в медучреждение, чтобы планово сдать анализы, в том числе общий анализ крови, и пройти проверку давления.

«Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью», — заявил Стоянов.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ОпровержениеГоспитализацияАктерЮрий Стоянов

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