Стоянов опроверг сообщения о своей госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что 66-летний Стоянов якобы попал в больницу из-за жалоб на головные боли, и у него диагностировали гипертонию.

Как отметил актер, он приехал в медучреждение, чтобы планово сдать анализы, в том числе общий анализ крови, и пройти проверку давления.

«Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью», — заявил Стоянов.

