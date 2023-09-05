СМИ: Юрий Стоянов госпитализирован с гипертонией

Народный артист России Юрий Стоянов госпитализирован в связи с жалобами на головные боли. Медики определили у него артериальную гипертензию (повышенное давление).

Причём, как сообщает сетевое издание «База», согласно диагнозу, есть высокий риск развития осложнений. Юрию Стоянову 66 лет. Он помещён в палате отделения терапии утром в понедельник, 4 сентября.

Врачи назначили артисту регулярный приём лекарств, а также рекомендовали изменить образ жизни. В частности, его настоятельно призвали бросить курить. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в частности, его настоятельно призвали бросить курить.

