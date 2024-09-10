Российская певица Анастасия Стоцкая сыграет Шахерезаду в мюзикле «Последняя сказка», сообщил журналистам режиссер-постановщик Филипп Разенков.

Премьера состоится 7 декабря в театре Московского дворца молодежи. Согласно сюжету, современная молодая пара попадает в путешествие в мир Востока, по которому помогает влюбленным наладить отношения.

Также в постановке заняты Юлия Ива, Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Андрей Бирин, Александр Бабик и другие артисты.

Ранее певица заявила, что в детстве не любила свою фамилию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

