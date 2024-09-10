Стоцкая сыграет Шахерезаду в мюзикле «Последняя сказка»
Российская певица Анастасия Стоцкая сыграет Шахерезаду в мюзикле «Последняя сказка», сообщил журналистам режиссер-постановщик Филипп Разенков.
Премьера состоится 7 декабря в театре Московского дворца молодежи. Согласно сюжету, современная молодая пара попадает в путешествие в мир Востока, по которому помогает влюбленным наладить отношения.
Также в постановке заняты Юлия Ива, Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Андрей Бирин, Александр Бабик и другие артисты.
Ранее певица заявила, что в детстве не любила свою фамилию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кеннеди-младший: США делают все для того, чтобы навязать России и Китаю войну
- В Брянской области отражают массированную атаку БПЛА
- Стоцкая сыграет Шахерезаду в мюзикле «Последняя сказка»
- В Верховной Раде назвали украинцев пушечным мясом в «мирном плане» Киева
- В США заявили о важности Красноармейска для ВСУ
- Минэнерго Молдавии сообщило о приостановке переговоров о долге с «Газпромом»
- В Брянской области уничтожены три украинских беспилотника
- Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» при конкурентной цене
- Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех
- США намерены отслеживать предстоящие совместные учения ВС РФ и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru