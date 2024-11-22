Сто дизайнеров «переосмыслили» обложки ста знаменитых книг

Сто российских дизайнеров создали «переосмысленные обложки» к ста произведениям русской и мировой литературной классики, сообщили НСН в пресс-службе сервиса «Яндекс Книги».

В число этих книг, в частности, попали «Гроза» Александра Островского, «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского, «Антоновские яблоки» Ивана Бунина, «Заблудшие» Антона Чехова (на фото) и «Вокруг света за восемьдесят дней» Жюля Верна.

«Водка, пышки и горох»: Составлены продуктовые корзины героев Пушкина и Достоевского

Ранее сообщалось, что в России составили «продуктовые корзины», характерные для типичных героев знаменитых писателей. В рационе «типичного петербуржца» Федора Достоевского оказались водка, пиво, раки, хлеб, сыр и горох. Самая дорогая продуктовая корзина оказалась у героя Николая Гоголя, в нее попали сало, пироги и пышки. При этом больше всего алкоголя нашли на страницах книг Льва Толстого, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Яндекса
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