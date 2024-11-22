Сто дизайнеров «переосмыслили» обложки ста знаменитых книг

Ранее сообщалось, что в России составили «продуктовые корзины», характерные для типичных героев знаменитых писателей. В рационе «типичного петербуржца» Федора Достоевского оказались водка, пиво, раки, хлеб, сыр и горох. Самая дорогая продуктовая корзина оказалась у героя Николая Гоголя, в нее попали сало, пироги и пышки. При этом больше всего алкоголя нашли на страницах книг Льва Толстого, отмечает «Радиоточка НСН».

