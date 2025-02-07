Стивен Спилберг изменил название своего нового фильма

Первоначально картина называлась «Блюдо». Новый вариант названия – «Раскрытие». Сюжет и герои нового фильма пока держаться в секрете. Известно лишь, что события разворачиваются вокруг неопознанного летательного объекта, а также актерский состав картины. Съемочный период стартует в последний день зимы, 28 февраля.

Спилберг пригласил сняться в своем новом шедевре Колина Фёрта, Эмили Блант, Джоша О’Коннора, Ив Хьюсон, Колмана Доминго и Уайатта Расселла.

Премьера запланирована 15 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».





