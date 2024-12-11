Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и «Оскара», американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, оператор и монтажёр Стивен Содерберг приступил к работе над своей новой картиной, сообщает Deadline.

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В центре сюжета ленты, под предварительным названием «Кристоферы», история детей знаменитого художника, которые нанимают специалиста по подделкам, чтобы завершить и продать произведения отца.

Главные роли исполнят Иэн МакКеллен, Михаэла Коул и Джеймс Корден. Съемочный процесс стартует в начале 2025 года в Лондоне.

Ранее стало известно, что Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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