Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и «Оскара», американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, оператор и монтажёр Стивен Содерберг приступил к работе над своей новой картиной, сообщает Deadline.
В центре сюжета ленты, под предварительным названием «Кристоферы», история детей знаменитого художника, которые нанимают специалиста по подделкам, чтобы завершить и продать произведения отца.
Главные роли исполнят Иэн МакКеллен, Михаэла Коул и Джеймс Корден. Съемочный процесс стартует в начале 2025 года в Лондоне.
Ранее стало известно, что Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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