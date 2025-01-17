Стивен Кинг призвал к отмене «Оскара» из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар» из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом он заявил в соцсети BlueSky.
«В этом году я не буду голосовать на «Оскаре». Его нужно отменить. Никакого гламура, пока Лос-Анджелес в огне», - заявил он.
При этом мнения подписчиков писателя разделились. Ряд фанатов не поддержали бойкот, отметив значение церемонии вручения кинопремии для местной экономики, а также возможность создания большого количества рабочих мест и положительное влияние на настроение жителей города, которым «нужно отвлечься».
Ранее журнал The Hollywood Reporter сообщил, что представители Американской академии киноискусств опровергли сообщения о том, что церемонию вручения «Оскара» в 2025 году могут впервые в истории отменить из-за последствий лесных пожаров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Льву Шлосбергу предъявили обвинение в неисполнении обязанностей иноагента
- В Северной Осетии ввели режим «Ковер»
- Брат Чубайса назвал странной просьбу депутатов проверить экс-главу «Роснано»
- ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области
- В Израиле выступили против власти ХАМАС в секторе Газа
- Стивен Кинг призвал к отмене «Оскара» из-за пожаров в Лос-Анджелесе
- Потери ВСУ в Курской области превысили 52 450 военнослужащих
- Жительницу Красноярского края обвинили в убийстве своих детей
- Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус
- И. о. директора «РОСИЗО» стал заместитель Галактионовой Москвичев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru