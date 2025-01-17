Стивен Кинг призвал к отмене «Оскара» из-за пожаров в Лос-Анджелесе

При этом мнения подписчиков писателя разделились. Ряд фанатов не поддержали бойкот, отметив значение церемонии вручения кинопремии для местной экономики, а также возможность создания большого количества рабочих мест и положительное влияние на настроение жителей города, которым «нужно отвлечься».

Ранее журнал The Hollywood Reporter сообщил, что представители Американской академии киноискусств опровергли сообщения о том, что церемонию вручения «Оскара» в 2025 году могут впервые в истории отменить из-за последствий лесных пожаров, передает «Радиоточка НСН».

