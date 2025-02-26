Стивен Кинг приступил к написанию сценария сериала по своей книге «Темная башня»

Американский писатель Стивен Кинг приступил к написанию сценария будущего сериала, который будет снят по его книге «Темная башня». Об этом он рассказал изданию IGN.

По «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал

По его словам, работа ведется совместно с режиссером шоу Майклом Флэнаганом.

«Я могу подтвердить, что сериал действительно находится в процессе разработки», - сказал Кинг.

От дальнейших комментариев по поводу этого проекта он отказался, чтобы не создавать излишний ажиотаж.

Ранее Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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