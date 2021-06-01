Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, что считает самым страшным фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

В беседе с порталом Dread Central автор ужасов признался, что впервые посмотрел эту картину, когда находился в больнице. Кассету с фильмом ему принес сын, заявивший, что он «должен это посмотреть».

Однако Стивен Кинг смог досмотреть до середины и попросил выключить, заявив, что это «слишком жутко», отмечает «Свободная пресса».