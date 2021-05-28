Звезда фильма «Техасская резня бензопилой» умерла в возрасте 30 лет

Болгарская актриса Лорина Камбурова, известная зрителю по работе в фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», умерла в возрасте 30 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил близкий друг актрисы, фотограф Геннадий Авраменко

«Утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», — написал он в социальной сети.

Сообщается, что актриса находилась в больнице с двусторонним воспалением легких.

Напомним, Лорина Камбурова была известна по ролям в таких фильмах, как «Любовь и монстры», а также в приквеле «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», «Смертельная гонка 4: Вне анархии». Кроме того, она была вокалисткой группы «Ross'N Lorina».

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А ранее сообщалось, что актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил в Facebook ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

Он рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым женщина боролась с 2018 года.

Роль Мальвины стала для Татьяна Проценко единственной работой в кино. В фильм она попала случайно, а после выхода ленты «Приключения Буратино» на девочку обрушилась слава.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, занималась компьютерной версткой, работала редактором на ТВ, в СМИ.

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Фото: страница Геннадия Авраменко в Facebook
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