Звезда фильма «Техасская резня бензопилой» умерла в возрасте 30 лет

Болгарская актриса Лорина Камбурова, известная зрителю по работе в фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», умерла в возрасте 30 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил близкий друг актрисы, фотограф Геннадий Авраменко

«Утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», — написал он в социальной сети.

Сообщается, что актриса находилась в больнице с двусторонним воспалением легких.

Напомним, Лорина Камбурова была известна по ролям в таких фильмах, как «Любовь и монстры», а также в приквеле «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», «Смертельная гонка 4: Вне анархии». Кроме того, она была вокалисткой группы «Ross'N Lorina».