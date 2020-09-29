Стинг отменил гастроли в РФ из-за коронавируса

Британский певец Стинг отменил гастроли в России из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турне певца.

Отмечается, что организаторы не договорились о новых датах. Изначально тур Стинга планировался на текущую осень. По программе тура, 67-летний певец должен был выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Организаторы сообщили, что купленные билеты возвратят быстрее, чем в течение отведенных для этого 180 дней, пишет агентство.

Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) - музыкант-мультиинструменталист, певец и автор песен, актёр, общественный деятель и филантроп, лидер группы The Police в 1976-1984 годах. С 1984 года выступает сольно.

