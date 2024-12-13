Ставка за билеты на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 300 тысяч рублей

13 декабря в 10.00 мск Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик», который состоится 30 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились более 10 часов и завершились в 20.46 мск.

По данным торгов, максимальная ставка за один билет в партер на вечернее представление превысила начальную стоимость более чем в два раза, составив 105 тыс. рублей.

Ставка за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 1,2 миллиона рублей

За комплект из двух билетов в партер на первый ряд ставка достигла 300 тыс. рублей при начальной стоимости в 100 тыс. рублей.

Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на четвертый ряд партера составило 260 тыс. рублей при начальной цене в 200 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Савостьянов Сергей
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