Ставка за билеты на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 300 тысяч рублей

13 декабря в 10.00 мск Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик», который состоится 30 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились более 10 часов и завершились в 20.46 мск.

По данным торгов, максимальная ставка за один билет в партер на вечернее представление превысила начальную стоимость более чем в два раза, составив 105 тыс. рублей.