Ставка за билеты на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 300 тысяч рублей
13 декабря в 10.00 мск Большой театр начал продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик», который состоится 30 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились более 10 часов и завершились в 20.46 мск.
По данным торгов, максимальная ставка за один билет в партер на вечернее представление превысила начальную стоимость более чем в два раза, составив 105 тыс. рублей.
За комплект из двух билетов в партер на первый ряд ставка достигла 300 тыс. рублей при начальной стоимости в 100 тыс. рублей.
Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на четвертый ряд партера составило 260 тыс. рублей при начальной цене в 200 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».
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