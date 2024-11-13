Звезда сериала «Слово пацана» примет участие в фестивале «Хомякон»

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач вместе с режиссером и продюсером Алексеем Чадовым представит на фестивале «Хомякон» фильм «(Не) искусственный интеллект». В кинотеатрах проект появится в 2025 году.

Также в фестивале примут участие актеры Илья Виногорский и Иван Добронравов, которые намерены представить перезапуск мистического фэнтези «Этерна». Премьера проекта на Кинопоиске также запланирована на 2025 год.

Программа фестиваля также будет включать нестандартные презентации. К примеру, создатель популярной визуальной хоррор-новеллы «Зайчик» Saikono представит эксклюзивный проект по вселенной нашумевшей игры.

Помимо прочего создатели киновселенной BUBBLE Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Роман Котков в рамках презентации проектов BUBBLE Studios на площадке фестиваля, намерены рассказать о планах по развитию киновселенной и поделится инсайтами по миру Игоря Грома. Запланирована и встреча с актерским составом фильмов о Майоре Громе: Тихоном Жизневским, Дмитрием Чеботаревым, Андреем Трушиным, Алексеем Маклаковым, Александром Сетейкиным и другими.

Масштабный фестиваль «Хомякон» от издательства Bubble и Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса пройдет в павильоне №1 Экспоцентра с 20 по 22 декабря. Партнером фестиваля выступает Яндекс Афиша.

