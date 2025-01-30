Стартовали съемки «Ужасающего-4»

Режиссер трилогии «Ужасающий» Дэмиен Леоне сообщил, что четвертая часть уже находится в работе.

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Леоне опубликовал в своих соцсетях фото страницы сценария. По заверению кинодела, четвертая часть расскажет предыстории клоуна-убийцы Арта и завершит серию фильмов.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что американский фильм ужасов «Ужасающий 3» продолжает бить рекорды в России, индустрия не ожидала таких сборов от картины, которая привлекла не только молодежь.

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ФОТО: Кадр из фильма/Скриншот с видео
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