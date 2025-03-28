Стартовали съемки сериала «Театральная зона» с Никитой Кологривым

В центре сюжета история театрального режиссера, который попал в колонию за поджог театра. Условием его досрочного освобождения станет постановка силами заключенных спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Дело приобретает серьезный оборот после того, как актеры разделились на вражеские кланы, как в произведении английского драматурга.

Режиссерское кресло на проекте занял Ашот Кещян, снявший до этого сериалы «Афродеревня» и «Любовь со всеми остановками». Гевонд и Сарик Андреасяны заявлены как продюсеры.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

