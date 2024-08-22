Стартовали съемки сериала «Попадос»
Онлайн-кинотеатр Kion объявил о старте съёмок криминальной комедии «Попадос», в производстве которого также участвует студия Lookfilm.
По сюжету, трое подростков решают заработать, разрезав и сдав на металл старый башенный кран, который находится на заброшенной стройке. Однако вместо денег друзья получают массу проблем.
В частности, кран падает на автомобиль лидера преступной группировки, который на глазах ребят застрелил дальнобойщика. Пытаясь скрыться, друзья попадают в аварию и разбивают машину, которую ранее без разрешения взяли у соседа-полицейского.
Режиссёром проекта стал Александр Собичевский, а сценарий написал Илья Шошин. Роли в сериале исполнят Макар Хлебников, Лиза Ищенко, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Тимофей Трибунцев и другие.
Ранее автор «Слова пацана» кинорежиссёр Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, который будет посвящён Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru