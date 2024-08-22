Первые показы сериала «Жизнь по вызову» пройдут в кинотеатрах

Сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» рассказывает о судьбах владельцев, работниц и клиентов рынка эскорт-услуг. Главные роли в нём сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк.

Отмечается, что увидеть новые серии «Жизни по вызову» раньше официальной премьеры на онлайн-площадке смогут зрители кинотеатров сети «Формула кино» и «Синемапарк». Показы пройдут в 42 залах в разных регионах России.

Ранее авторы «Жизни по вызову» пообещали в новом сезоне больше драматических поворотов и эффектную детективную линию, сообщает RT.

