Первые показы сериала «Жизнь по вызову» пройдут в кинотеатрах
Первыми новый сезон культового российского сериала «Жизнь по вызову» смогут увидеть посетители кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.
Сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» рассказывает о судьбах владельцев, работниц и клиентов рынка эскорт-услуг. Главные роли в нём сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк.
Отмечается, что увидеть новые серии «Жизни по вызову» раньше официальной премьеры на онлайн-площадке смогут зрители кинотеатров сети «Формула кино» и «Синемапарк». Показы пройдут в 42 залах в разных регионах России.
Ранее авторы «Жизни по вызову» пообещали в новом сезоне больше драматических поворотов и эффектную детективную линию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru