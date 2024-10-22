Стартовали съемки российско-индийского фильма с Ходченковой и Цыгановым

Лента расскажет историю 11-летней осиротевшей девочки из Ханты-Мансийска Марты. Её взял на попечение и увёз в Москву работник крупной металлургической компании Роман Мухин.

Его жена Елена надеется, что благодаря ещё одному ребёнку супруги смогут укрепить их брак, однако всё происходит наоборот. В итоге желающие всё исправить Мухины решают отправиться в Индию, где всегда мечтала побывать Марта.

Главную роль в «Жемчуге» сыграет Дарья Полунеева, а супругов Мухиных - Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. Также в фильме участвуют Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Фёдор Кудряшов и другие.

Ранее в Мурманской области начались съёмки нового фильма «Король и Шут. Навсегда», режиссёром которого стал Рустам Мосафир, снявший сериал «Король и Шут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».