Стартовали съемки российско-индийского фильма с Ходченковой и Цыгановым
В Москве стартовали съёмки российско-индийской семейной драмы «Жемчуг», которая выйдет в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Pan-Altantic Studio.
Лента расскажет историю 11-летней осиротевшей девочки из Ханты-Мансийска Марты. Её взял на попечение и увёз в Москву работник крупной металлургической компании Роман Мухин.
Его жена Елена надеется, что благодаря ещё одному ребёнку супруги смогут укрепить их брак, однако всё происходит наоборот. В итоге желающие всё исправить Мухины решают отправиться в Индию, где всегда мечтала побывать Марта.
Главную роль в «Жемчуге» сыграет Дарья Полунеева, а супругов Мухиных - Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. Также в фильме участвуют Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Фёдор Кудряшов и другие.
Ранее в Мурманской области начались съёмки нового фильма «Король и Шут. Навсегда», режиссёром которого стал Рустам Мосафир, снявший сериал «Король и Шут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru