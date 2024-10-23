Стартовали съемки романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачевой
Стартовали съемки новой романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачевой в главной роли, сообщили в компании «Инфинити Контент».
Режиссерское кресло на проекте занял Владимир Котт, известный по таким проектам, как «Громозека», «Муха», «9 мая. Личное отношение». Помимо Горбачевой, в актерский состав фильма также вошли – Александр Робак, Дмитрий Чеботарев и Евгений Егоров. Лента расскажет историю молодой пары Кости и Оли, которые находят себе новых избранников.
Ранее стартовали съемки российско-индийского фильма с Ходченковой и Цыгановым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru