Стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли

В центре сюжета история главного героя в исполнении Максима Матвеева, которому предстоит стать двойником убитого крипто-афериста.

В ленте также будут задействованы Филипп Янковский, Гоша Куценко, Стася Милославская и другие актеры.

По словам Матвеева, ему ещё не доводилось играть в одном проекте сразу двух героев и это стало для него новым вызовом.

«Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга», – рассказал Матвеев.

Ранее стало известно, что фильм «В списках не значился» по Васильеву представят в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

