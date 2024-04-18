Стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли
Начались съемки новой криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых, сообщил стриминговый сервис ivi.ru.
В центре сюжета история главного героя в исполнении Максима Матвеева, которому предстоит стать двойником убитого крипто-афериста.
В ленте также будут задействованы Филипп Янковский, Гоша Куценко, Стася Милославская и другие актеры.
По словам Матвеева, ему ещё не доводилось играть в одном проекте сразу двух героев и это стало для него новым вызовом.
«Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга», – рассказал Матвеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru