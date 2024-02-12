Старт проката фильма «Летучий корабль» перенесли на 21 марта
Фильм режиссёра Ильи Учителя «Летучий корабль» решено выпустить в прокат 21 марта вместо седьмого, как планировалось изначально. Такую официальную информацию распространили продюсеры кинокартины.
Выход фильма приурочен к началу начала школьных весенних каникул. Создатели уточняют, что съёмки продолжались более четырёх лет и были завершены ещё до начала специальной военной операции России на Украине. После этого пришлось переснимать несколько сцен в связи с заменой одной из актрис, которая уехала в Киев.
Также, по сообщению продюсеров, в двух эпизодических ролях были убраны актёры, которые высказывали критику по поводу спецоперации. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новая картина представляет собой экранизацию одноименного советского мультипликационного фильма 1979 года режиссёра Гарри Бардина. Уже вышел трейлер.
Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер. Роль Царя досталась Леониду Ярмольнику. Народный артист России Сергей Гармаш исполнил роль Водяного. Кроме того, в фильме сыграли Андрей Бурковский, Федор Добронравов, Анна Уколова, певица Полина Гагарина.
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