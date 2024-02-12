Старт проката фильма «Летучий корабль» перенесли на 21 марта

Также, по сообщению продюсеров, в двух эпизодических ролях были убраны актёры, которые высказывали критику по поводу спецоперации. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новая картина представляет собой экранизацию одноименного советского мультипликационного фильма 1979 года режиссёра Гарри Бардина. Уже вышел трейлер.

Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер. Роль Царя досталась Леониду Ярмольнику. Народный артист России Сергей Гармаш исполнил роль Водяного. Кроме того, в фильме сыграли Андрей Бурковский, Федор Добронравов, Анна Уколова, певица Полина Гагарина.

