Старт проката фильма «Летучий корабль» перенесли на 21 марта

Фильм режиссёра Ильи Учителя «Летучий корабль» решено выпустить в прокат 21 марта вместо седьмого, как планировалось изначально. Такую официальную информацию распространили продюсеры кинокартины.

Выход фильма приурочен к началу начала школьных весенних каникул. Создатели уточняют, что съёмки продолжались более четырёх лет и были завершены ещё до начала специальной военной операции России на Украине. После этого пришлось переснимать несколько сцен в связи с заменой одной из актрис, которая уехала в Киев.

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Также, по сообщению продюсеров, в двух эпизодических ролях были убраны актёры, которые высказывали критику по поводу спецоперации. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новая картина представляет собой экранизацию одноименного советского мультипликационного фильма 1979 года режиссёра Гарри Бардина. Уже вышел трейлер.

Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер. Роль Царя досталась Леониду Ярмольнику. Народный артист России Сергей Гармаш исполнил роль Водяного. Кроме того, в фильме сыграли Андрей Бурковский, Федор Добронравов, Анна Уколова, певица Полина Гагарина.

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Фото: kinopoisk.ru
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