Старшенбаум, Стоянов и Уколова сыграют в новом сезоне сериала «Триггер»

В третьем сезоне сериала «Триггер» появятся новые герои, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

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Отмечается, что в сериале появятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, а также Ирина Старшенбаум. Создатели сериала рассказали, что новый сезон затронет более глубокие и личные аспекты жизни персонажей.

Режиссером третьего сезона проекта вновь выступает Игорь Твердохлебов, шоураннером — Александра Ремизова. Премьера нового сезона ожидается уже в этом году.

Ранее стало известно, что рейтинг самых популярных российских сериалов за всю историю на «Кинопоиске» возглавил проект «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Кинопоиск"
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