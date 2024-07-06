Старшенбаум, Стоянов и Уколова сыграют в новом сезоне сериала «Триггер»

Отмечается, что в сериале появятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, а также Ирина Старшенбаум. Создатели сериала рассказали, что новый сезон затронет более глубокие и личные аспекты жизни персонажей.

Режиссером третьего сезона проекта вновь выступает Игорь Твердохлебов, шоураннером — Александра Ремизова. Премьера нового сезона ожидается уже в этом году.

Ранее стало известно, что рейтинг самых популярных российских сериалов за всю историю на «Кинопоиске» возглавил проект «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

