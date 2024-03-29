Режиссер «Триггера» снял политический триллер «Спойлер» по сценарию Минаева
Режиссер сериала «Триггер» Дмитрий Тюрин снял политический триллер «Спойлер» по сценарию писателя Сергея Минаева.
Сериал, состоящий из 10 серий, расскажет о предвыборной гонке в несуществующем российском регионе и о границах дозволенного на пути к власти.
Креативный продюсер проекта Сергей Минаев рассказал, что написал историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти.
«Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает всё на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», - отметил он.
В главных ролях снялись Максим Матвеев, Алексей Гуськов, Артём Михалков и Олег Меньшиков. Кроме них задействованы Светлана Ходченкова, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк и другие артисты.
Первые две серии появятся в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 18 апреля.
Ранее в Сети появился трейлер сериала «Казачок», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин заявил о планах продлить МЦД до 11 российских регионов
- Россияне заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев
- Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры
- Силуанов: Прибыль туриндустрии РФ в 2023 году составила почти 280 млрд рублей
- Макаревич неоднозначно посочувствовал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»
- Песков: Официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом не поступало
- Песков: Россия не приемлет навязанных для переговоров по Украине «правил»
- Россиянам рассказали, какие банковские карты принимают в Казахстане
- Лукашенко приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru