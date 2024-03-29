Режиссер «Триггера» снял политический триллер «Спойлер» по сценарию Минаева

Режиссер сериала «Триггер» Дмитрий Тюрин снял политический триллер «Спойлер» по сценарию писателя Сергея Минаева.

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Сериал, состоящий из 10 серий, расскажет о предвыборной гонке в несуществующем российском регионе и о границах дозволенного на пути к власти.

Креативный продюсер проекта Сергей Минаев рассказал, что написал историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти.

«Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает всё на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», - отметил он.

В главных ролях снялись Максим Матвеев, Алексей Гуськов, Артём Михалков и Олег Меньшиков. Кроме них задействованы Светлана Ходченкова, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк и другие артисты.

Первые две серии появятся в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 18 апреля.

Ранее в Сети появился трейлер сериала «Казачок», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Кинопоиска
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