Станцевавший на концерте SHAMAN мальчик расстроился, что артист его не заметил
Исполнивший танец на концерте SHAMAN (Ярослав Дронов) в Иркутской области мальчик остался недоволен, что певец его не заметил.
В Сети появилось видео с мальчиком, танцующим на концерте SHAMAN в Иркутске. Мать ребенка отметила, что у ее сына была давняя мечта попасть на выступление исполнителя.
По словам женщины, мальчик расстроился, что певец не обратил на него внимания. Она уточнила, что сын слушает SHAMAN уже два года.
«Он не совсем был рад, что его не заметил SHAMAN, а так все хорошо», - сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее SHAMAN прокомментировал слухи о романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Дронов посоветовал «фантазировать дальше» тем, кто распространяет сплетни, сообщает «Радиоточка НСН».
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