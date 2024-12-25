Стало известно о смерти режиссера Юрия Щербакова

Союз кинематографистов России сообщил 25 декабря об уходе из жизни режиссера, кинооператора Юрия Щербакова. Киномастер скончался 27 ноября на 80 году жизни, однако объявлено об этом только сейчас.

В качестве кинооператора Щербаков работал, в частности, над фильмами: «Бригадир ГРОЗ», «Полярный вариант», «Под стук колёс». Он был режиссером кинокартин «Исповедь дьявола», «Я выбираю любовь», «Служение», «Партия шахматного офицера», «Сказка про царя Мидаса», других фильмов.