Бекмамбетов спродюсирует «Ромео и Джульетту» в США

Поэтому для съемок используются камеры, которые имитируют web-камеры гаджетов, дополняют «Известия».



Известно, что режиссером картины R#J станет Кэри Уильямс. В главных ролях задействованы Камерон Энджелс, который сыграет Ромео, и Франческа Ноэль. Она выбрана на роль Джульетты.

Отмечается, что screenlife-версия «Ромео и Джульетты» станет первым проектом компании Interface Films, которая делает ставку на производство фильмов в новом формате.

Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам киноленты про советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который оказался в концлагере, где немцы работали над созданием оружия.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил особенности производства военной киноленты.



«Бекмамбетов заявил, что это будет полнометражный фильм, снятый в вертикальном формате, то есть для просмотров на экранах мобильных телефонов. Я старомоден и консервативен. Я не могу смотреть кино в горизонтальном формате на мобильном телефоне. Наверное, это для молодежи, но мне неясно, зачем ей фильм о Великой Отечественной войне на экранах смартфонов. Я думал, молодежь смотрит короткометражки. Наверное, Бекмамбетов знает лучше. Хотя, откуда он взял 600 миллионов? Не подкинуло ли ему наше государство?» – сказал эксперт.

