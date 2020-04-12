Бекмамбетов спродюсирует «Ромео и Джульетту» в США
Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай станут продюсерами американской экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Киноверсию снимут в формате screenlife. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Бекмамбетова Bazelevs.
Screenlife-формат имеет особенности подачи – действие происходит на экране смартфона или компьютера главного героя, сообщает Газета. ru.
Всплывающие окна, текстовые сообщения являются неотъемлемым элементом видеоряда.
Поэтому для съемок используются камеры, которые имитируют web-камеры гаджетов, дополняют «Известия».
Известно, что режиссером картины R#J станет Кэри Уильямс. В главных ролях задействованы Камерон Энджелс, который сыграет Ромео, и Франческа Ноэль. Она выбрана на роль Джульетты.
Отмечается, что screenlife-версия «Ромео и Джульетты» станет первым проектом компании Interface Films, которая делает ставку на производство фильмов в новом формате.
Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам киноленты про советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, который оказался в концлагере, где немцы работали над созданием оружия.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил особенности производства военной киноленты.
«Бекмамбетов заявил, что это будет полнометражный фильм, снятый в вертикальном формате, то есть для просмотров на экранах мобильных телефонов. Я старомоден и консервативен. Я не могу смотреть кино в горизонтальном формате на мобильном телефоне. Наверное, это для молодежи, но мне неясно, зачем ей фильм о Великой Отечественной войне на экранах смартфонов. Я думал, молодежь смотрит короткометражки. Наверное, Бекмамбетов знает лучше. Хотя, откуда он взял 600 миллионов? Не подкинуло ли ему наше государство?» – сказал эксперт.
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