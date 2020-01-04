Стали известны самые ожидаемые фильмы года
Названы самые ожидаемые кинокартины 2020 года по версии телерадиовещательной компании BBC. Список составили кинокритики Николас Барбер и Кэрин Джеймс.
Эксперты включили в него 14 фильмов. Рейтинг составлен по планируемой дате выпуска.
В первой тройке кинолента австралийского режиссера Джастина Курзеля «Подлинная история банды Келли». Премьера в России ожидается 20 февраля. Затем - «Истории Дэвида Копперфилда» режиссера Армандо Ианнуччи (премьера в России — 7 мая) и фильм ужасов Ли Уоннелла «Человек-невидимка» (российская премьера — 26 марта).
Также кинокритики рекомендовали обратить внимание на фильмы «Перспективная молодая женщина», «Вестсайдская история», «Дюна», «Последняя дуэль», «Артемис Фаул», «Чудо-женщина: 1984», «Душа», «Не время умирать», «Топ Ган: Мэверик», «Довод» и «Новости со всего света».
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