Стали известны самые ожидаемые фильмы года

В первой тройке кинолента австралийского режиссера Джастина Курзеля «Подлинная история банды Келли». Премьера в России ожидается 20 февраля. Затем - «Истории Дэвида Копперфилда» режиссера Армандо Ианнуччи (премьера в России — 7 мая) и фильм ужасов Ли Уоннелла «Человек-невидимка» (российская премьера — 26 марта).

Также кинокритики рекомендовали обратить внимание на фильмы «Перспективная молодая женщина», «Вестсайдская история», «Дюна», «Последняя дуэль», «Артемис Фаул», «Чудо-женщина: 1984», «Душа», «Не время умирать», «Топ Ган: Мэверик», «Довод» и «Новости со всего света».

