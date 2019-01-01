В Минкульте рассказали о своих приоритетах в кино
Министерство культуры РФ с особым приоритетом стимулирует киноленты на героико-историческую тематику. Об этом в своей колонке для «РИА Новости» рассказал глава ведомства Владимир Мединский.
По его словам, министерство занимается поддержкой такого кино с 2012 года. Как сообщает Москва 24, в ведомстве были уверены, что фильмы на героико-историческую тематику смогут вернуть зрителя отечественным картинам и дать «мощный импульс творческому развитию отрасли».
Министр также заявил, что российские фильмы демонстрируют качественный рост, ориентируются на зрителя и успешно составляют конкуренцию Голливуду в прокате.
Ранее в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что российскому успеху «Мстителей» поспособствовал Минкульт.
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