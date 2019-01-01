В Минкульте рассказали о своих приоритетах в кино

Министерство культуры РФ с особым приоритетом стимулирует киноленты на героико-историческую тематику. Об этом в своей колонке для «РИА Новости» рассказал глава ведомства Владимир Мединский.

По его словам, министерство занимается поддержкой такого кино с 2012 года. Как сообщает Москва 24, в ведомстве были уверены, что фильмы на героико-историческую тематику смогут вернуть зрителя отечественным картинам и дать «мощный импульс творческому развитию отрасли».

Министр также заявил, что российские фильмы демонстрируют качественный рост, ориентируются на зрителя и успешно составляют конкуренцию Голливуду в прокате.

Ранее в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что российскому успеху «Мстителей» поспособствовал Минкульт.

