Стали известны подробности о третьем сезоне сериала «Два холма»

Режиссером третьего сезона выступит Сергей Малюгов. К своим ролям в проекте вернутся Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Филипп Бледный.

С расширением мира сериала зрителей также ждут новые персонажи, которых на экране воплотят Илья Лыков, Виктор Васильев, Арина Постникова и Владислав Ветров.

Премьера третьего сезона намечена на 27 мая.

Ранее Фронтмен группы Wildways Анатолий Борисов рассказал «Радиоточке НСН», что среди российских сериалов последнего времени ему запомнились такие проекты, как «Два холма», «Топи» и «Фишер»

