Стали известны подробности о сериале «Виноград» с Павлом Прилучныи
Создатели представили тизерный трейлер лирической комедии «Виноград» с Павлом Прилучным.
В центре сюжета история московского топ-менеджера Егора Антонова, который имеет крупную должность в корпорации благодаря успешному тестю. Когда же Егор заводит интрижку со стажеркой, тесть увольняет его и сообщает дочери об измене. Лишившись всего, включая семью и друзей, герой неожиданно для себя становится собственником убыточных виноградников в Анапе. Теперь ему предстоит вернуться в родной город спустя 20 лет и начать все заново.
Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везет», «Цербер»). Помимо Прилучного в кадре можно будет увидеть Нино Нинидзе, Софью Синицыну, Сергея Газарова, Марину Зудину и Егора Корешкова. Уточняется, что проект создан студией KIONFILM совместно со «Студией Чеховъ».
Премьера пилотного эпизода состоялась в рамках фестиваля «Пилот» в Иванове, сериал будет доступен эксклюзивно на Kion, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru