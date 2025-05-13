Стали известны подробности о новом сезоне сериала «Нереалити»

По сюжету с событий первого сезона прошел год. Героине предстоит противостоять травле, которую против нее развернут жители Кострова. Онлайн-кинотеатр Kion представит продолжение сериала с 1 июня.

Как рассказала актриса Ольга Дибцева, исполнившая главную роль в проекте, на площадке ей предстояло передать множество эмоций и переживаний героини, включая борьбу за ребенка. При этом съемки дались ей непросто, поскольку между работой над первым и вторым сезоном в ее жизни многое поменялось. Помимо съемок фильма в качестве режиссера Дибцева успела выйти замуж и родить вторую дочь.

Режиссером-постановщиком нового сезона выступил Леонид Тележинский, за производство проекта отвечала студия Look Film.

Ранее сообщалось, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, передает «Радиоточка НСН»

