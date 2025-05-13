Стали известны подробности о новом сезоне сериала «Нереалити»
В втором сезоне сериала «Нереалити» яркая жительница Кострова Рита Валеева резко изменит свое поведение и найдет работу, чтобы вернуть расположение дочери Гали, воспитание которой она упустила, пока строила карьеру.
По сюжету с событий первого сезона прошел год. Героине предстоит противостоять травле, которую против нее развернут жители Кострова. Онлайн-кинотеатр Kion представит продолжение сериала с 1 июня.
Как рассказала актриса Ольга Дибцева, исполнившая главную роль в проекте, на площадке ей предстояло передать множество эмоций и переживаний героини, включая борьбу за ребенка. При этом съемки дались ей непросто, поскольку между работой над первым и вторым сезоном в ее жизни многое поменялось. Помимо съемок фильма в качестве режиссера Дибцева успела выйти замуж и родить вторую дочь.
Режиссером-постановщиком нового сезона выступил Леонид Тележинский, за производство проекта отвечала студия Look Film.
Ранее сообщалось, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, передает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru