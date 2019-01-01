Стали известны подробности накрутки голосов на шоу «Голос. Дети»
Компания Group-IB опубликовала итоговый отчёт с исследованием зрительского голосования в финале программы «Голос.Дети». Об этом сообщает АГН Москва.
В документе подтверждаются сделанные ранее выводы о накрутке голосов в пользу участницы шоу, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
В компании отметили, что в финале шоу за Абрамову поступало до 300 голосов в секунду.
«У соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за участника 7 (Микеллу Абрамову) - отдавали 250 голосов в секунду, у соперников - 170 (участник 6) и менее 100 (участник 2)», - говорится в отчёте.
По словам специалистов компании, подобный разрыв в голосах выходит за рамки статичстической погрешности, отмечает телеканал «360».
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что стоит за скандалом, связанным с детским конкурсом, в котором победила дочь Алсу.
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