Стали известны номинанты премии «Золотой глобус»

Стали известны номинанты премии «Золотой глобус». Список опубликовало издание Deadline.

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Самое большое количество номинаций досталось фильму «Барби» Греты Гервиг - картину номинировали в девяти категориях премии. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил восемь номинаций.

Лучшую драму выберут между фильмами «Оппенгеймер», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Анатомия падения» и «Зона интересов». В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» за статуэтку поборются «Барби», «Бедные-несчастные», «Американское чтиво», «Оставленные», «Май, декабрь», «Air: Большой прыжок».

Церемония наград пройдет 7 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: goldenglobes.com
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