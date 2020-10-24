Стали известны лауреаты литературной премии «Ясная поляна»

Лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" за лучшую иностранную книгу стала писательница из Британии Патрисия Данкер, Евгений Чижов победил в номинации "Современная российская проза". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна".

За 17 лет существования премии она вручалась нескольким сотням авторов. В номинации "Иностранная литература" были представлены 36 произведений писателей из 17 стран мира. Лучшую книгу на иностранном языке впервые выбрали в 2015 году. Патрисия Данкер удостоилась премии за роман "Джеймс Миранда Барри".

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"Ясная Поляна" в 2020 году выдала наград общим объемом 6,7 млн рублей. Того, чей текст признали лучшим в номинации "Современная русская проза", получит 3 млн рублей. Писатели так называемого "короткого списка", разделят 1 млн рублей. Лучшему иностранному писателю вручается 1,2 млн рублей.

Как передает агентство, в текущем году на премию претендовали авторы 150 произведений. Номинация "Современная русская проза" призвана обозначить литературные тенденции и течения текущего года. Лауреатами "Ясной поляны" в этой номинации были такие писатели, как Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие.

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