Стали известны лауреаты литературной премии «Ясная поляна»

Лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" за лучшую иностранную книгу стала писательница из Британии Патрисия Данкер, Евгений Чижов победил в номинации "Современная российская проза". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна".



За 17 лет существования премии она вручалась нескольким сотням авторов. В номинации "Иностранная литература" были представлены 36 произведений писателей из 17 стран мира. Лучшую книгу на иностранном языке впервые выбрали в 2015 году. Патрисия Данкер удостоилась премии за роман "Джеймс Миранда Барри".